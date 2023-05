VIDEO - Milan-Cremonese 1-1, Messias risponde a Okereke

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto amarissimo per il Milan di mister Stefano Pioli contro la Cremonese di Davide Ballardini. Un risultato che ora obbliga i rossoneri alla rincorsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Turnover per il Diavolo che va sotto al minuto 77esimo con la rete di David Okereke e che pareggia i conti nel finale con la punizione di Junior Messias. Ecco, di seguito, gli highlights del match di San Siro, che è stato valido per la 33esima giornata di Serie A.