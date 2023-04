MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Altra battuta d'arresto da parte del Milan dopo il successo contro il Napoli, l'ennesima in questa stagione. L'Empoli ferma i rossoneri a San Siro 0-0 e tirando in porta solo una volta. Delusione per la squadra di Pioli, che sale a quota 52 punti in classifica.