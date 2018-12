VIDEO - Milan, il gol del giorno: Sheva-Inzaghi connection, Roma al tappeto

il 7 dicembre del 2002 Inzaghi, su assist di testa di Shevchenko, segnava il gol decisivo per battere 1-0 la Roma. Ecco il video che mostra la rete dell'indimenticato numero 9 rossonero.

#OnThisDay

Brilliant headed assist from Sheva, Pippo slots it home with a clinical finish

Sheva di testa lancia Inzaghi davanti al portiere, Pippo non sbaglia pic.twitter.com/FDfiGmumoA