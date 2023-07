VIDEO - Milan, il gran gol al volo di Florenzi in allenamento

vedi letture

In attesa del ritorno dei nazionali (oggi è rientrato Colombo) a Milanello si lavora già intensamente, seppur a ranghi ridotti. È già passata la prima settimana di allenamenti ed oggi è iniziata la seconda, che porterà all'amichevole con il Lumezzane questo giovedì e venerdì alla partenza per gli States.

Nel frattempo chi è già agli ordini di Pioli inizia a far vedere qualche sprizzo di qualità, come questo di Florenzi che potrete vedere in calce alla news con il video pubblicato dall'account Instagram del Milan: un destro al volo a fin di palo molto bello e pulito.