VIDEO - Milan, le immagini più belle degli ultimi giorni negli USA

Sul proprio profilo di Twitter, il Milan ha pubblicato un video con le immagini più belle degli ultimi giorni della tournée negli Stati Uniti della squadra rossonera di Stefano Pioli. Il gruppo milanista è rientrato in Italia nelle scorse ore e ora avrà un paio di giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti a Milanello previsto nella giornata di domenica. Ecco il video:

🇺🇸 The #ACMTour final days' recap is here! Don't miss out on the Rossoneri adventures! #SempreMilan pic.twitter.com/Qmz4aCncI3