VIDEO - Milan, miglior parata 22/23: vince Maignan

Una parata, anzi un'opera d'arte. I tifosi hanno votato il miracolo che ufficialmente ha vinto il miglior salvataggio rossonero della stagione 2022/23. In Finale, Maignan batte Maignan grazie alla prodezza su Di Lorenzo in Milan-Napoli di Champions League (rispetto a quella su Çalhanoğlu nel Derby di Serie A a settembre). All'87' dell'andata dei Quarti a San Siro, Mike di mano sinistra è stato provvidenziale. Sarebbe stata una beffa, ricordando che gli avversari erano anche in dieci, ma ci ha pensato il portiere francese a negare il possibile pareggio e assicurare il prezioso 1-0; fondamentale per la qualificazione. Un colpo di reni eccezionale, di puro talento ed enorme forza, arrampicandosi per togliere il pallone da sotto la traversa. Complimenti Mike!