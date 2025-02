VIDEO MN - Bagno di folla per i nuovi rossoneri allo store di via Dante!

Grandissimo entusiasmo al flagship store del Milan in via Dante, in centro a Milano: oggi era il giorno dell'incontro dei tifosi con gli ultimi acquisti. Presenti per firmare qualche gadget e salutare i tantissimi tifosi accorsi gli ultimi colpi del mercato invernale: Santiago Gimenez, Joao Felix, Riccardo Sottile e Warren Bondo. Non c'era Kyle Walker che aveva già incontrato i tifosi in precedenza.

Il video dell'inviato di MilanNews.it: