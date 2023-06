VIDEO MN - Cairo al funerale di Berlusconi: "Ha rivoluzionato il calcio, ha tracciato una via"

Urbano Cairo, editore e proprietario del Torino, è arrivato al Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi che ha ricordato così: "L'ho visto a gennaio tre volte, ed è stato bello vedersi con continuità. Oggi è un giorno in cui dobbiamo semplicemente ricordare Berlusconi e pregare. Le altre cose le gestirà bene la famiglia: non devo essere io a dire nulla. Mediaset è una grande attività che Berlusconi ha saputo lanciare e andrà a preservata".

Sull'impatto di Berlusconi sul calcio: "Quando è arrivato nell'86 ha rivoluzionato un calcio che era diverso rispetto a oggi, non c'erano i diritti televisivi se non in maniera contenuta. In quel calcio fece investimenti importanti, una politica di grandi nomi e grandi campioni: una via che lui ha tracciato"