VIDEO MN - Casa Milan, Franco Baresi presenta il suo libro "Ancora in gioco. Il viaggio interiore del Capitano"

E' in corso a Casa Milan la presentazione del nuovo libro di Franco Baresi intitolato "Ancora in gioco. Il viaggio interiore del Capitano". In questo volume, lo storico ex capitano rossonero racconta emozioni e ricordi indimenticabili della sua lunga carriera. Ecco il video con alcune sue parole dal palco durante la presentazione del libro: