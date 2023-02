VIDEO MN - Champions League, Tottenham a San Siro per la "pitch inspection"

Fonte: dai nostri inviati a San Siro, Antonello Gioia e Francesco Finulli

© foto di Antonello Gioia

A pochi minuti dalla conferenza stampa di Antonio Conte e Dejan Kulusevski a San Siro, il Tottenham, insieme al dirigente Fabio Paratici, è sceso in campo per la classica “pitch inspection” da protocollo UEFA. Queste le immagini raccolte dai nostri inviati allo stadio, dove domani sera andrà in scena Milan-Tottenham, match di andata degli ottavi di finale di Champions League.