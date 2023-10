VIDEO MN - Dortmund, al via il corteo della Curva Sud Milano

La Curva Sud Milano si è riunita come sempre nelle trasferte europee per raggiungere tutti insieme in corteo lo stadio che ospiterà il match del Milan: in vista della sfida di Champions League di questa sera contro il Borussia Dortmund, i tifosi milanisti stanno raggiungendo a piedi il Signal Iduna Park, intonando diversi cori a sostegno della formazione di Stefano Pioli.