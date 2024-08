VIDEO MN - Entusiasmo e affetto per Camarda. Il piccolo bomber concede foto e autografi fuori da Milanello

vedi letture

Sempre grande entusiasmo ed affetto per Francesco Camarda da parte dei tifosi rossoneri. L'attaccante del Milan Futuro, che come anticipato da Fonseca domani non sarà a Parma con la Prima Squadra, ha concesso come sempre foto ed autografi ai presenti che lo aspettavano fuori le mura di Milanello.