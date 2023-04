VIDEO MN - EuroDerby, tifosi in coda dalla notte! Alle 12 apre la vendita per chi ha la CRN

Clima di grandissima attesa a Casa Milan dove questa mattina fin da questa notte ha cominciato a formarsi una lunga coda di tifosi, sotto la pioggia milanese, davanti alla biglietteria della sede del club in via Aldo Rossi. Alle 12 di oggi, infatti, verrà aperta la vendita dei biglietti per l'euroderby tra Milan e Inter per i possessori della Carta Cuore Rossonero. Il video e la testimonianza di un tifoso, in coda dall'una e mezzo di notte.