VIDEO MN - Galliani: "Mi sono messaggiato con Pioli, gli ho fatto i complimenti"

Adriano Galliani, in occasione dell’evento “United for Ukraine, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni: “Voglio parlare di una cosa che pochi si sono ricordati. Il 20 febbraio del 1986 il signor Silvio Berlusconi comprava il Milan. Sono passati 37 anni. Oggi più che pensare alla partita di sabato, a cui penso certamente, sto pensando che sono passati 37 anni della mia vita. Mi sono venute in mente tante cose, ho scritto tanti messaggini da Van Basten in giù. Mi sono venuti in mente questi 37 anni di cui 31 passati al Milan”.

Come vede il Milan nel match di ritorno di Champions League? “Io non devo parlare del Milan di ora, parlo del Milan di quando c’ero io. Mi sono messaggiato con Pioli, gli ho fatto i complimenti per la sua Panchina d’Oro, complimenti a lui e speriamo”.