VIDEO MN - I nuovi acquisti al flagship store: l'autografo sulla maglia rossonera

I nuovi acquisti del Milan, i quattro arrivati nella parte finale del mercato, questo pomeriggio incontrano i tifosi rossoneri al flagship store di via Dante in centro a Milano. Joao Felix, Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo sono arrivati e hanno iniziato a visitare lo store e firmare qualche maglietta, come mostrato nel video dell'inviato di MilanNews.it.

Guarda il video: