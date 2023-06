VIDEO MN - Idoneità sportiva per Loftus-Cheek: poi la firma a Casa Milan

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Dopo aver sostenuto le visite mediche in mattinata alla clinica La Madonnina, come di consueto, Ruben Loftus-Cheek è arrivato in questi istanti al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva, secondo step della sua prima giornata rossonera. L'ultimo, e più importante, arriverà subito dopo quando il centrocampista inglese si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto. Il giocatore ha scattato i primi selfie con i tifosi rossoneri. Il video dell'inviato di MilanNews.it.