VIDEO MN - Il discorso della Curva alla squadra: "È nei momenti difficili che bisogna essere uniti"

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Antonio Vitiello, Pietro Mazzara e Antonello Gioia

© foto di Antonio Vitiello

Dopo il corteo e i tantissimi cori all'esterno di Milanello, la squadra, con mister Pioli, è uscita dai cancelli del centro sportivo per ringraziare e salutare i tanti tifosi presenti. Giancarlo Capelli, conosciuto come "Il Barone", ha fatto un discorso alla squadra: “Noi ci abbiamo sempre creduto. Spetta a voi, siete persone serie come avete sempre dimostrato. Mi raccomando, date tutto per quello che diamo noi sempre, anche nei momenti difficili. È nei momenti difficili che bisogna essere uniti, ricordatevelo. Noi vogliamo il bene del Milan, è per questo che siamo qua, anche nei momenti difficili”.

I giocatori rossoneri hanno apprezzato e hanno risposto con un lungo applauso, come dimostra il video raccolto dai nostri inviati.