VIDEO MN - Il discorso di Pioli alla squadra alla vigilia di Slavia Praga -Milan

Il discorso di Pioli alla squadra alla vigilia di Slavia Praga -Milan

Arrivati pochi minuti fa all'Eden Arena di Praga, i giocatori del Milan hanno svolto la solita pitch inspection in un clima di totale serenità ma concentrazione. Come successo anche in occasione della trasferta di Rennes, dopo una manciata di minuti Stefano Pioli ha raccolto a sé la squadra parlandole e motivandola in vista dell'importantissimo impegno in programma domani pomeriggio.

Sciolta la seduta con un lungo applauso, Stefano Pioli è ora atteso insieme a Fikayo Tomori nella sala stampa dell'Eden Arena per svolgere la solita conferenza di presentazione del match.