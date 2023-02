VIDEO MN - Il Milan arriva in Hotel: inizia l'avvicinamento alla sfida contro il Torino

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

I giocatori del Milan negli scorsi minuti sono arrivati all'Hotel Melià, in zona San Siro, per cominciare l'avvicinamento alla sfida di questa sera contro il Torino in programma alle 20.45. Da segnalare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati e l'assenza di Sergino Dest. Il video dell'arrivo dei rossoneri del nostro inviato Antonello Gioia.