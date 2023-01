VIDEO MN - Il Milan lascia lo stadio Via del Mare, parte la missione Supercoppa: hotel, aeroporto di Brindisi e partenza per Riyad

© foto di Antonello Gioia

Il MIlan, come si può vedere dalle immagini raccolte dal nostro inviato a Lecce, ha lasciato da pochi istanti in pullman lo Stadio Via del Mare. I rossoneri si dirigono in hotel per la cena per poi recarsi all'aeroporto di Brindisi, dove partiranno con un volo charter con direzione Riyad, capitale dell'Arabia Saudita, dove mercoledì è in programma la Supercoppa Italiana contro l'Inter.