VIDEO MN - Il momento in cui Conceiçao lascia la conferenza stizzito dopo solo una domanda

Serata amara per il Milan sconfitto nella gara di andata dei playoff di Champions League per 1-0 in casa del Feyenoord, al termine di una prestazione molto deludente. Di conseguenza una brutta serata anche per il tecnico Sergio Conceicao che non ha apprezzato le tempistiche delle interviste post gara e dopo una sola domanda in conferenza stampa se ne è andato stizzito.

Sergio Conceiçao prima di andarsene ha dichiarato: "Ho aspettato 15 minuti fuori (doveva finire di parlare il terzino del Feyenoord), ora faccio 30 secondi, quindi basta".