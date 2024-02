VIDEO MN - Inizia il corteo della Curva Sud a Rennes

A poco più di due ore dall'inizio di Rennes-Milan, match valido per il ritorno dei PlayOff di Europa League, la Curva Sud rossonera presente in suolo francese ha dato il via al corteo, tenuto ovviamente sotto controllo dalle forze dell'ordine, che porterà al Roazhon Park. Queste le immagini raccolte dal nostro inviato a Rennes.