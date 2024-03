VIDEO MN - Iniziata la rifinitura a Milanello. Tutti presenti a parte Pobega

Torna l'Europa League. Siamo nella vigilia della sfida tra Milan e Slavia Praga, che segnerà la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La gara si giocherà domani sera a San Siro, alle ore 21. Per i rossoneri sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per indirizzare fin da subito il doppio confronto. Questa mattina il Milan si allena a Milanello per la consueta seduta di rifinitura che è aperta per i primi minuti anche alla stampa. La sessione è iniziata in questi minuti, come riportato dagli inviati di MilanNews.it VItiello e Gioia presenti al centro sportivo di Carnago,

Il gruppo squadra ha fatto il suo ingresso in campo pochi minuti dopo il reparto dei portieri che, come di consueto, è sceso sul campo con qualche minuto d'anticipo. Ad allenarsi insieme a Maignan, presenti Sportiello, Mirante e Nava. La squadra sta svolgendo esercizi di riscaldamento ed attivazione muscolare, prima di mettersi in cerchio per il consueto torello sempre finalizzato a riscaldarsi prima della sessione di allenamento vera e propria. Presente tutto il gruppo squadra fatta eccezione per Tommaso Pobega ancora fermo ai box. C'è anche Mattia Caldara che recentemente ha giocato con la Primavera. Il video di MilanNews.it.