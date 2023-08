VIDEO MN - Iniziate le visite mediche per Marco Pellegrino

Arrivato ieri sera in città (QUI il video), questa mattina Marco Pellegrino dà il via alla sua prima giornata da calciatore rossonero. Il difensore argentino è arrivato in questi minuti alla clinica La Madonnina e ha iniziato le sue visite mediche. Nel pomeriggio, a seguire, l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e quindi la firma sul contratto (fino al 2028) a Casa Milan. Il video del suo arrivo alle visite.