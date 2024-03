VIDEO MN - L'affetto degli studenti per Tomori e Pobega dopo l'incontro sul razzismo

vedi letture

E' terminato da pochi minuti l'incontro di cui sono stati protagonisti i calciatori del Milan Fikayo Tomori e Tommaso Pobega. Un incontro con 350 studenti delle scuole secondarie nel giorno della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, all'interno della serie di iniziative proposte dall'AC Milan sotto il nome di "Tutti i colori dello sport". Per leggere le dichiarazioni di Tomori CLICCA QUI, per leggere invece quanto detto da Pobega CLICCA QUI. L'incontro è andato in scena a Milano presso l'auditorium Enzo Tortora ed è stato mediato dal giornalista e telecronista Pierluigi Pardo.

#Tomori e #Pobega assaliti festosamente dagli studenti dell’istituto superiore di via Soderini a Milano. I due calciatori regalano selfie e sorrisi a tutti e tutte (via @antonello_gioia) pic.twitter.com/00PuQeSKPr — MilanNews.it (@MilanNewsit) March 21, 2024

Alla fine dell'incontro, oltre alle foto di rito, Tomori e Pobega sono stati affettuosamente presi d'assalto dai giovani studenti che hanno approfittato dell'occasione per salutare da vicino i campioni rossoneri e scattare qualche selfie. Il video dell'inviato di MilanNews.it: