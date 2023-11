VIDEO MN - L'arrivo dei giocatori rossoneri al Melià in vista del Psg

Nella mattinata milanese, che precede la sfida di questa sera tra Milan e Psg, i giocatori e tutto il gruppo squadra rossonero si sono ritrovati, come spesso accade prima di gare importanti, all'Hotel Melià, in zona San Siro, per il ritiro obbligatorio in vista della sfida ai parigini di questa sera. Già dalla scorsa notte, in via facoltativa, i giocatori potevano raggiungere il ritiro. Il video dell'inviato di MilanNews.it.