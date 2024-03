VIDEO MN - l'arrivo del Milan al Bentegodi: alle 15:00 la sfida contro il Verona

Come riportato dal nostro inviato a Verona, Antonello Gioia, è arrivato il pullman del Milan per la sfida delle 15.00 contro l'Hellas Verona, in programma al Bentegodi per questa 29^esima giornata di Serie A. Novità anche per quanto riguarda la formazione titolare dei rossoneri, con Stefano Pioli che sceglie Kalulu dal primo minuto: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli

Il video social.