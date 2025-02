VIDEO MN - L'arrivo del pullman rossonero al De Kuip; nuovo look per Theo

vedi letture

Il Milan è arrivato dal De Kuip di Rotterdam. Il caldissimo impianto, a livello di clima sugli spalti, ospiterà l'andata dei playoff di Champions League tra i rossoneri e il Feyenoord, con il calcio di inizio in programma per le ore 21. In palio tra oggi e martedì prossimo, quando si giocherà la gara di ritorno a San Siro alle ore 18.45, c'è un posto negli ottavi di finale contro o Inter o Arsenal. Nuovo look per Theo Hernandez: capelli rosa per il terzino francese. Guarda il video degli inviati di MilanNews.it: