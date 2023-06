Fonte: dal nostro inviato in piazza Duomo, Antonio Vitiello

La delegazione rossonera, composta da Giorgio Furlani, Paolo Scaroni, Franco Baresi e Daniele Massaro, è arrivata in Duomo per il funerale di Silvio Berlusconi. Con loro hanno fatto il loro ingresso in cattedrale anche altri ex rossoneri come Albertini, Filippo Galli. Il video dell'inviato di MilanNews.it.