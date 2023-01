MilanNews.it

Qualche minuto fa la squadra è partita in pullman da Milanello direzione Malpensa, dove prenderà il volo per Napoli prima del trasferimento a Salerno per la gara di domani alle 12:30. Da segnalare l'assenza di Simon Kjaer, che rimane a Milanello per continuare a lavorare e trovare la migliore condizione fisica.