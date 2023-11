VIDEO MN - Le parole di Pioli e Maignan in conferenza: "Vinciamo se giochiamo da Milan"

Stefano Pioli e Mike Maignan sono intervenuti direttamente da Milanello per presentare la sfida di Champions League di domani sera contro il Psg, in conferenza stampa. Gara che risulta decisiva soprattutto per i rossoneri. Il video degli inviati di MilanNews.it direttamente dalla sala conferenze con mister e portiere che hanno concordato su un concetto: "Possiamo vincere se giochiamo da Milan".