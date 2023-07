VIDEO MN - Luka Romero è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Dopo aver svolto le visite mediche di rito questa mattina, Luka Romero ha fatto poco fa il suo ingresso a Casa Milan: a breve l'attaccante argentino, che arriva in rossonero a zero dalla Lazio, firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027. Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it del suo arrivo in sede: