VIDEO MN - Marco Sportiello è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Fonte: dal nostro inviato, Gianluigi Torre

Come riporta l'inviato di Milannews.it, poco fa Marco Sportiello è arrivato presso la clinica La Madonnina di Milano per effettuare le visite mediche di rito con il Milan. Il portiere sbarcherà in rossonero a parametro zero visto che è in scadenza di contratto con l'Atalanta il prossimo 30 giugno 2023.