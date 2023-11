VIDEO MN - Milan arrivato a San Siro per la gara con la Fiorentina: alle 20.45 il calcio d'inizio!

vedi letture

Il Milan è arrivato pochi istanti fa a San Siro: dopo aver lasciato l'hotel sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Serie A contro la Fiorentina.

Dopo il pareggio amaro di Lecce e terminata la sosta per le nazionali, il Milan di Stefano Pioli è pronto per tornare in campo. I rossoneri ospiteranno questa sera alle 20.45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno di alcune assenze importanti come quelle di Leao, infortunato, e Giroud, squalificato per due giornate, ma anche quella di Okafor.