VIDEO MN - Milan arrivato al Roazhon Stadium di Rennes

vedi letture

In questi istanti, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, il Milan è arrivato al Roazhon Stadium. Alle 18.45 il fischio d’inizio del PlayOff di ritorno di Europa League contro il Rennes, rossoneri in netto vantaggio dopo il 3-0 maturato all’andata a San Siro.