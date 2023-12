VIDEO MN - Milan arrivato al St. James' Park per la sfida contro il Newcastle

vedi letture

Il Milan è arrivato da pochi istanti al St. James' Park per la sfida contro il Newcastle alle ore 21, dopo aver lasciato la sede del ritiro della squadra rossonera. Il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio inglese. Sfida importante per il Milan, che vincere per poter almeno provare ad aver un tentativo di passaggio del turno qualora il BVB dovesse vincere. Di seguito il video da parte dei nostri inviati dell'arrivo del pullman rossonero: