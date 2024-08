VIDEO MN - Milan arrivato al Tardini, alle 18.30 la sfida col Parma

vedi letture

In questi istanti il pullman del Milan è arrivato allo stadio Ennio Tardini, dove alle 18.30 affronterà il Parma di Pecchia in un match valido per la seconda giornata di Serie A. Anche Alvaro Morata, nonostante sia infortunato, ha viaggiato con il resto della squadra.