VIDEO MN - Milan arrivato al Tottenham Stadium, il walk around sul campo

Fonte: dai nostri inviati a Londra, Antonio Vitiello ed Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Vigilia di Tottenham-Milan, i rossoneri sono arrivati al Tottenham Hotspur Stadium dove domani sera, ore 21:00 italiane, giocheranno il match di ritorno degli ottavi di Champions League dopo l’1-0 casalingo dell’andata. La squadra è scesa in campo in questi istanti, come dimostrano le immagini dei nostri inviati, per il consueto walk around dettato dall’organizzazione UEFA.