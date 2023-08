VIDEO MN - Milan arrivato all’U-Power Stadium: alle 21 il calcio d’inizio

Oggi è il giorno della quinta amichevole della pre-stagione del Milan. Alle 21:00, i rossoneri affronteranno il Monza all'U-Power Stadium della città brianzola per il trofeo "Silvio Berlusconi", organizzato in onore e in ricordo dello storico presidente dei due club.

È arrivato attorno alle 19.30 il pullman del Milan allo stadio per la gara contro il Monza. Calcio d’inizio alle ore 21. Di seguito le immagini dell’arrivo del bus: