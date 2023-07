VIDEO MN - Milan, concluse le visite mediche di Romero. Ora l'idoneità sportiva

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Luka Romero ha concluso poco fa le visite mediche e ha lasciato la clinica La Madonnina. L'attaccante argentino, che arriverà al Milan a parametro zero dalla Lazio, si recherà ora al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Successivamente, il giocatore è atteso a Casa Milan per la firma del suo nuovo contratto con il Diavolo.