VIDEO MN - Milan e BMW: questa sera l'evento "Joyride the future together"

Fonte: dal nostro inviato, Francesco Finulli

Questa sera, si terrà l'evento “Joyride the future together”, organizzato da AC Milan e BMW Italia presso la House of BMW in via Monte Napoleone 12 a Milano. Saranno presenti il Presidente rossonero Paolo Scaroni, l’allenatore Stefano Pioli e anche quattro calciatori della Prima Squadra milanista, vale a dire Calabria, Florenzi, Loftus-Cheek e Tomori.