VIDEO MN - Milan, Romero è rientrato in hotel prima di andare in sede a firmare: "Sono contento"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Dopo le visite mediche e l'idoneità sportiva, Luka Romero è rientrato in hotel per il pranzo prima di recarsi a Casa Milan per la firma sul suo nuovo contratto con il club rossonero. Al suo arrivo in un albergo nel centro di Milano, il giocatore argentino si è detto contento del suo sbarco a Milanello. Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it: