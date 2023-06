VIDEO MN - Milan, terminate le visite mediche di Sportiello. Ora l'idoneità sportiva

Fonte: dal nostro inviato, Gianluigi Torre

Dopo circa cinque ore dal suo arrivo, Marco Sportiello, in arrivo al Milan a zero dall'Atalanta, ha lasciato poco fa la clinica La Madonnina dove ha svolto le visite mediche di rito. Ora il portiere, che è stato preso dai rossoneri per fare il vice di Mike Maignan, si recherà al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Successivamente, il giocatore è atteso a Casa Milan per la firma del suo nuovo contratto con il Diavolo.