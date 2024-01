VIDEO MN - Milanello, Pulisic si ferma all'uscita con i tifosi per foto e autografi

Christian Pulisic ci ha messo davvero poco ad entrare nelle grazie dei tifosi rossoneri. Arrivato in estate dal Chelsea lo statunitense, che in rossonero veste la maglia numero 11, sul campo ha convinto tutti a suon di gol, assist e prestazioni assolutamente consistenti. Chris, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, all'uscita da Milanello si è fermato gentilmente con i tifosi concedendo foto ed autografi.