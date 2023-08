VIDEO MN - Monza-Milan, Moncada e D'Ottavio arrivati all' U-Power Stadium

Oggi è il giorno della quinta amichevole della pre-stagione del Milan. Alle 21:00, i rossoneri affronteranno il Monza all'U-Power Stadium della città brianzola per il trofeo "Silvio Berlusconi", organizzato in onore e in ricordo dello storico presidente dei due club.

Sono arrivati in questi istanti allo stadio, come documentato dalla redazione di MilanNews.it con l'inviato sul posto, Geoffrey Moncada, capo scout, e Antonio D'Ottavio, direttore sportivo del club rossonero. Assieme a loro anche l'avvocato Lorenzo Cantamessa.