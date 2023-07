VIDEO MN - Okafor è a La Madonnina! Iniziano le visite mediche

E' ufficialmente cominciata la prima giornata di Noah Okafor in rossonero! L'attaccante svizzero classe 2000 in arrivo dal Salisburgo e chiuso con un'operazione lampo nella mattinata di ieri, è arrivato a Milano nella serata di ieri (QUI) e questa mattina è pronto per affrontare le sue prime 24 ore da calciatore rossonero. In questi istanti, infatti, Okafor è arrivato a La Clinica Madonnina per effettuare l'iter di visite mediche. Dopodichè l'elvetico si riecherà al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva e infine a Casa Milan per la firma sul contratto.Il video dell'arrivo alla clinica dell'inviato di MilanNews.it.