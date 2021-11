VIDEO MN - Partitella a Milanello, Krunic, Diaz e Giroud con la pettorina

Alla vigilia di Milan-Porto, come dimostrano le immagini raccolte dai nostri inviati, la squadra si è allenata con concentrazione e intensità a Milanello. Mister Pioli qualche istante fa ha dato il via alla classica partitella per effettuare possibili prove di formazione: indossano la pettorina arancione Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Diaz, Krunic e Giroud.