Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

In occasione della presentazione al policlinico di Milano del 18° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., Stefano Pioli verrà premiato. L'allenatore rossonero è appena arrivato all'evento, come riportato dal nostro inviato: