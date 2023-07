VIDEO MN – Pulisic a Casa Milan acclamato dai tifosi: primi selfie ed autografi da neo rossonero

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan Gianluigi Torre

Pronti via, Pulisic è già sommerso dai tifosi rossoneri. Dopo essere sbarcato in Italia in mattinata ed aver sostenuto le visite mediche di rito, lo statunitense questo pomeriggio ha firmato a Casa Milan il contratto fino al 2027 con i rossoneri. E dopo la firma, come dimostra il video del nostro inviato, il nuovo numero 11 del Milan si è intrattenuto con i tanti tifosi presenti tra una foto ed un autografo: è già Pulisic-mania.