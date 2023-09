VIDEO MN - Pulisic acclamatissimo al Melià: autografi con tifosi americani

Christian Pulisic è arrivato all'Hotel Melià per l'avvicinamento del Milan al derby di questo pomeriggio alle 18. Per il calciatore americano sarà la prima sfida all'Inter da giocatore rossonero. Il numero 11 si è fermato all'entrata dell'albergo per dedicare un po' di tempo ai tifosi in attesa: autografi e selfie. Tra di loro anche qualche fan a stelle e strisce - con tanto di maglia di Pulisic della nazionale americana - che si sono intrattenuti con il loro idolo. Il video dell'inviato di MilanNews.it.